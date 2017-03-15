Роман с тенью: что делать, если ваша жизнь стала бессмысленной

Тина оказалась на распутье. Дочь уехала учиться в колледж, муж постоянно занят. Когда-то ей нравилось работать в банке, но сейчас работа не вызывала у нее никакого интереса. В последнее время ее не раз посещали мысли об увольнении. Но что о ней подумают коллеги и начальство?

Следуя за этими мыслями, Тина задалась более глубокими вопросами. А что, если ее жизненные решения были продиктованы ожиданиями других людей? Она же всегда была такой умницей — поистине золотым ребенком для родителей. Круглая отличница, к тому же вышла замуж за человека, которого они одобрили, и унаследовала семейную профессию. Но вот ей уже сорок пять, и покоя не дают странные мысли: а что, если все решения, которые она принимала, на самом деле никакими решениями не были — учитывая давление, которое оказывала ее семья. И еще один пугающий вопрос: какие еще у нее есть варианты?

Тину все сильнее одолевали сомнения. Откуда же они появились? Неужели все это время в ней была сокрыто что-то, чего она не понимала и о существовании чего, возможно, даже не догадывалась? Тина припомнила, как в подростковом возрасте ее всегда волновало, чего от нее хотят другие люди и кем они желают ее видеть. Быть может, настало время вновь обратиться к этим вопросам, только на этот раз честно ответить, кем она сама хочет быть? Но как узнать, чего на самом деле хочет «настоящая» Тина?

Идея «истинного» Я и «ложного», или «теневого» Я давно занимает умы психологов. Например, в свое время Карл Юнг выдвинул теорию о теневой стороне личности. Он видел в «тени» нашу неизвестную, темную сторону, которая состоит из примитивных, негативных, социально порицаемых человеческих переживаний. Речь идет о сексуальности, стремлении к власти, эгоизме, жадности, зависти, ревности и гневе. Но несмотря на то, что эта тень олицетворяет все, чего мы так боимся, а значит, отказываемся признать, она остается нашей неотъемлемой частью. Юнг верил, что до тех пор, пока мы не найдем общий язык с нашей теневой стороной, мы обречены быть ее невольной жертвой.

Другой знаменитый психолог Эрик Эриксон представил идею «кризиса идентичности». Эриксон, как и Юнг, предположил, что в структуре идентичности присутствует темная, негативная сторона. Мы обладаем чертами, которые, с одной стороны, нас привлекают, а с другой — вызывают тревогу и потому подавляются. В процессе взросления мы не только усваиваем принятые в социуме нормы и правила, но и перенимаем (пусть и на подсознательном уровне) отношение родителей и общества к нежелательным качествам и характеристикам. В результате для многих из нас они становятся «запретным плодом», к которому мы тянемся. Для того чтобы вернуть себе ощущение аутентичности, нам приходится совмещать этот запретный плод с нашим чувством идентичности.